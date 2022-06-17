Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte elektronik eşya satan mağazalara girerek eşya çalan K.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çaldığı eşyaları satan K.K.'yı takibe aldı. K.K., ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırşehir'de elektronik eşya hırsızı yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.