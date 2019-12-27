Kırşehir'in ilçelerinde karla mücadele çalışması yapıldı - Son Dakika
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Kırşehir'in ilçelerinde karla mücadele çalışması yapıldı

6 saat önce

Kırşehir Özel İdare ekipleri, ilçelerdeki 17 köyde karla mücadele çalışması yaparak yolları ulaşıma açtı.

Kırşehir'in ilçelerinde karla mücadele çalışması yapıldı, System.String[]

Kırşehir Özel İdare ekipleri, ilçelerdeki 17 köyde karla mücadele çalışması yaparak yolları ulaşıma açtı.

Kırşehir Özel İdare Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Akçakent'te 8, Çiçekdağı'nda 4, Mucur'da 5 köy yolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman aksamalar yaşandı.

Karla mücadele kapsamında 26 iş makinesi ve 53 personelle 17 köy yolunda yapılan çalışmalarda ulaşımdaki aksamalar giderildi.

Akçakent, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerindeki çalışmalar sonucunda kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolu kalmadı.

Çiçekdağı, Akçakent, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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