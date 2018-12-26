Son Dakika Haberleri: Kırşehir'in İlk Kadın Otobüs Şoförü

Kırşehir'in İlk Kadın Otobüs Şoförü

10 dakika önce

KIRŞEHİR'de eşi vefat ettikten sonra çocuklarına bakmak için çeşitli işlerde çalışan Fatma Yeşilay (42), şehir içi otobüs hattında şoför olarak çalışmaya başladı.

Kırşehir'in İlk Kadın Otobüs Şoförü, System.String[]
KIRŞEHİR'de eşi vefat ettikten sonra çocuklarına bakmak için çeşitli işlerde çalışan Fatma Yeşilay (42), şehir içi otobüs hattında şoför olarak çalışmaya başladı.

Görenlerin önce şaşkınlıkla, sonra takdirle karşıladığı Fatma Yeşilay, kadının isterse neler başaracağını herkese gösterdiğini söyledi. İki kız ve bir erkek üç çocuk annesi şoför Fatma Yeşilay, "Eşimi genç yaşta kaybedince çaresiz kaldım. Çocuklarıma bakmak için farklı işlerde çalıştım. Daha önce ÇEMAŞ'ta ve Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştım. En son park ve bahçelerde sezonluk işçiydim. 10 yıldır ehliyetim var. Eşimle birlikte çok araba kullanırdık. Belediye başkanımız sayın Yaşar Bahçeci ile görüştüm ve otobüs şoförü olarak çalışmaya başladım. Kendisine bana böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun" dedi.

Kırşehirliler'den ve özellikle kadınlardan çok olumlu tepki aldığını da ifade eden Kırşehir'in ilk kadın otobüs şoförü Fatma Yeşilay, "Bu beni çok mutlu ediyor, kadının gücünü herkese bir kez daha gösterdiğim için de ayrıca mutluyum. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum, hayatınız ne kadar zor olursa olsun asla vazgeçmeyin. İstersek başaramayacağımız hiçbir iş yok" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:26 Kaynak: DHA

Yeşilay, Kırşehir, Güncel
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