Kırşehir'in kadın muhtarı; mescit, su ve okul ile ilgili yaşanan sorunlar için kolları sıvadı - Son Dakika

Kırşehir'in kadın muhtarı; mescit, su ve okul ile ilgili yaşanan sorunlar için kolları sıvadı

Kırşehir'in kadın muhtarı; mescit, su ve okul ile ilgili yaşanan sorunlar için kolları sıvadı Kırşehir'in kadın muhtarı köyde mescit, su ve okul ile ilgili yaşanan sorunlar için kolları sıvadı.

Kırşehir'in kadın muhtarı; mescit, su ve okul ile ilgili yaşanan sorunlar için kolları sıvadı

Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü

KIRŞEHİR - Kırşehir'in kadın muhtarı köyde mescit, su ve okul ile ilgili yaşanan sorunlar için kolları sıvadı. Köylü muhtara çalışmalarında destek oluyor.

Kaman ilçesi Esentepe köyüne 31 Mart mahalli idareler seçimleri sonrasında muhtar olarak seçilen Nimet Yollu, köyde yaşanılabilir bir alan oluşturmak için ilçe kaymakamlığı ve resmi kurumlarla bağlantı kurarak sorunların çözümleri için kolları sıvadı.

Yollu, köyünde en büyük eksikliğin su sorunu olduğunu ve İl Özel İdaresi ile yaptığı görüşmeler sonrasında sorunun çözümü noktasında girişimlere başladı. Kollektör sistemi ile su depolarının faaliyete geçtiğini belirten Yollu, " Depoların faaliyete geçmesi ile su sorunu ortadan kalktı. 24 saat su akıyor. Camimizde ısınma sorunu vardı. Bizde hemen camiye soba kurduk. Akar çeşme götürerek caminin eksik olan tavan bölgesini eşimle birlikte tamir ettik. Depolarımızın telleri yoktu. Demir direkler alarak bölgeye tel çektik. Mezarlıkta yeşil alan yoktu, bölgeye çam ağaçları diktirdim "dedi.

Köy bütçesine katkı sağlamak adına çam ağaçları arasına ceviz ağaçları da diken Yollu, "Çamların arasına ise köy bütçemizde paramız yok diye düşünüp ceviz ağaçları diktirdim. Mescit ve gasilhanemiz yok. İnşallah onlar da yakın zamanda olacak. Mezarlığı ziyarete gelenlerin abdest alabilmesi için mescit ve abdesthane yapılacak. En büyük beklentimiz ise köy konağı, bu konuda çok fazla sıkıntı çekiyoruz. Taziyelerde ve yemek verileceği süre zarfında sorun oluyor." diye konuştu.

Okul binası harabeye döndü koyunlar gölgelenmek için kullanıyor

İlim irfan yuvası olması gereken köy okulunda koyunların yatmasını içine sindiremediğini belirten Yollu, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Okulumuzun köy konağına dönüşmesi için resmi makamlara başvurduk. Mevcut olan okulda koyunlar barınıyor. İlim irfan yuvası olacak bir yerde koyunların yatmasına ben göz yumamıyorum. Eski okulun köy konağına dönüşmesini istiyorum. Bir kadın olarak muhtar olduğum zaman yapamazsın dediler. Seçimleri bir oyla kazanmama rağmen yeniden sayım istediler ve ben yine kazandım."

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kırşehir'in kadın muhtarı; mescit, su ve okul ile ilgili yaşanan sorunlar için kolları sıvadı - Son Dakika

Son Dakika

15:39 Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:46 Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı 11:28 YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:08 1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var 21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 17:00 Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek 16:35 Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı
15:39
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
15:08
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:01
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
14:53
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
14:49
Küçükçekmece Gölü'nün bu halini görenler korkuyla telefona sarıldı! İBB harekete geçti
14:42
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
14:21
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
14:19
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
14:19
Beşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'nın transferine son noktayı koyacak
13:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 15:50:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'in kadın muhtarı; mescit, su ve okul ile ilgili yaşanan sorunlar için kolları sıvadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]