Kaman cevizi işleme ve paketleme tesisi için destek protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaman cevizi işleme ve paketleme tesisi için destek protokolü imzalandı

30.09.2022 11:20
Kaman cevizi işleme ve paketleme tesisi için destek protokolü imzalandı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, coğrafi işaret tescilli Kaman cevizi işleme ve paketleme tesisi için destek protokolü imzalandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, coğrafi işaret tescilli Kaman cevizi işleme ve paketleme tesisi için destek protokolü imzalandı.

Kaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ceviz Kırma, Eleme ve Paketleme Projesi" kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı ile belediye arasında destek protokolü imzalandığı belirtildi.

İlçede üretilen cevize katma değer kazandırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında istihdama da katkı sağlanacağı vurgulanan açıklamada, Kaman Belediyesi tarafından ceviz için coğrafi işaret belgesi alındığı hatırlatıldı.

Proje kapsamında kurulacak tesiste ceviz işleme atölyesi açılacağını ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açılacak atölyede, kadın kooperatifi aracılığıyla işlenecek, katma değeri ve verimliliği artırılacak, çeşitli ikincil ürünlere dönüştürülerek sosyal ve ekonomik açıdan, dezavantajlı gençlerin ve kadınların istihdamının artırılması sağlanacaktır. Hedef kitle olarak ceviz üreticileri ve çiftçiler, esnaf, yerli ve yabancı turistler olarak belirlendi. Proje ile satış ofisi, kadın kooperatifi kurulması, izin ve sertifikalandırmaların yapılması, dezavantajlı genç ve kadınların istihdam edilmesi, üretim ve satışların yapılması hedeflenmektedir."

YORUMLAR
500
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi Kırşehir Belediyesi'nin Askıda Fatura Dayanışma Kampanyası Sürüyor Kırşehir Belediyesi'nin Askıda Fatura Dayanışma Kampanyası Sürüyor Uşakspor ilk galibiyet için sahada Uşakspor ilk galibiyet için sahada
Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaman cevizi işleme ve paketleme tesisi için destek protokolü imzalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:15 İBB'den yeni karar! Artık resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkından sadece belli kartlar faydalanacak
14:57 Kayseri'de üzerine 14 bin telefon hattı olduğunu öğrenen adam büyük şaşkınlık geçirdi
14:53 Bakan Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında konuştu: Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılacak
14:55 Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir kadro dışı kaldı! Adana Demirspor maçında forma giymeyecekler
14:41 Şarkıcı Britney Spears'ın, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştı! O anlar gündem oldu
14:39 İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı
14:19 Acun Ilıcalı'nın memleketinde açtığı terlik fabrikasının ürünleri iç ve dış piyasada büyük ilgi gördü
14:15 Acun Ilıcalı'dan bomba teknik direktör hamlesi! Hull City'de Sergen Yalçın ve Ersun Yanal ihtimali konuşuluyor
13:58 Antarktika'da, bilimsel araştırma istasyonlarında çalışan kadınlara cinsel taciz! Bakanlık soruşturma başlattı
11:32 Antalya'da pitbull cinsi 3 köpek belediyeye ait kedi evine girdi, ortaya çıkan tablo yürek parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 15:38:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kaman cevizi işleme ve paketleme tesisi için destek protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement