Olay; ilçeye bağlı Cuma Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz yıl ilçede bulunan Darıözü Göletinde hayatını kaybeden annesinin acısına dayanamayan K.B. annesinin mezarı başında kendini ağaca asarak intihar etti. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri K.B.'nin hayatını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından K.B.'nin cansız bedeni Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 1 yıl önce ölen annesinin mezarı başında kendini astı - Son Dakika

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