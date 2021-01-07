Kırşehir'in Kaman ilçesindeki çifte cinayeti jandarma 36 saatte aydınlattı - Son Dakika

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki çifte cinayeti jandarma 36 saatte aydınlattı

07.01.2021 12:59
Kırşehir'in Kaman ilçesindeki çifte cinayeti jandarma 36 saatte aydınlattı, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesinde jandarma ekipleri, kayıp olarak aranırken toprağa gömülmüş halde bulunan genç ve kız arkadaşının olayını 36 saatte yaptığı titiz çalışmayla ortaya çıkardı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde jandarma ekipleri, kayıp olarak aranırken toprağa gömülmüş halde bulunan genç ve kız arkadaşının olayını 36 saatte yaptığı titiz çalışmayla ortaya çıkardı.

İlçe merkezinde yaşayan İ.Ç'nin, Bayramözü köyüne giden oğlu O.Ç. ve birlikte yaşadığı V.İ'den haber alamadığını 31 Aralık'ta bildirmesi üzerine Kaman Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp kişileri bulmak için çalışma başlattı.

O.Ç. ve V.İ'nin bir süre önce birlikte Antalya'ya kaçtıkları burada resmi nikah kıydırdıkları bilgisine ulaşan ekipler, şüphelerin V.İ'nin ailesi üzerinde yoğunlaşması sonucu çalışmasını bu yönde genişletti.

Kaman'daki iş yerinin 2 gün kapalı olduğu belirlenen kızın ağabeyi R.İ'ye ulaşamayan ekipler, telefonla bilgi aldı.

R.İ'nin hasta ablasını ziyarete Kayseri'ye gittiğini söylemesi üzerine ekipler, araştırma yaparak abla N.İ'nin hiçbir hastanede kaydının olmadığını tespit etti.

R.İ'nin önce otobüsle gittiğini, sonra da bir tanıdığının kendisini Kayseri'ye götürdüğünü iletmesi üzerine ekipler, o kişiyi de bularak bilgisine başvurdu.

Araç sahibinin, "Arabada bir kişi daha vardı, öldürmekten falan bahsediyorlardı" demesi üzerine ekipler, 31 Aralık'ta V.İ'nin tüm aile fertlerini gözaltına alarak ayrı ayrı sorguya aldı. Araçta bulunan ikinci kişinin V.İ'nin dini nikahlı eski eşi R.İ. olduğu, Kayseri'ye gittikten sonra başka bir yere kaçtığı tespit edildi.

Sorguda O.Ç. ve V.İ'nin gömülmesine yardım edenlerin olayı itiraf etmesi üzerine de çifte cinayet aydınlatan ekipler, Dağbaşı mevkisindeki cesetlerin gömüldüğü yere ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin yaklaşık 36 saat süren titiz çalışması sonucunda Kaman ilçesindeki çifte cinayet aydınlandı.

Olay

Kaman ilçesinde 31 Aralık 2020'de, O.Ç'den 2 gün haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti. Ailenin, O.Ç'nin 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler köyde çalışma başlatmış, O.Ç. ve V.İ, Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan V.İ'nin annesi, babası, kardeşleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 8 kişi adli makamlarca tutuklanmıştı.

Münir Karaloğlu, Jandarma, Hisarcık, Kaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'in Kaman ilçesindeki çifte cinayeti jandarma 36 saatte aydınlattı - Son Dakika


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