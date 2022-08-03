Doğa Korunma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hasan Tezer , yurdun her bölgesinde duyarlı davranan vatandaşa teşekkür etti. Tezer, "Ak leyleğin tedavisi tamamlandığında alındığı ortama tekrar bırakılacak. Duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Yaralı tüm yaban hayvanları için şube müdürlüğümüze ulaşmanızı rica ederiz" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaralı leyleğe yardım eli - Son Dakika

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