Kırşehir'in Lastiğin Başkenti Olmasını İstiyoruz"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'in lastiğin başkenti olmasını istediklerini bildirdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'in lastiğin başkenti olmasını istediklerini bildirdi.



AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte hizmet veren lastik fabrikasını ziyaret eden Kendirli, Fabrika Genel Müdürü Yahya Ertem'den üretim çalışmaları ve genel durum hakkında bilgi aldı.



Ziyarette konuşan Kendirli, dış kaynaklı ekonomik baskılara devletin hiç bir zaman boyun eğmeyeceğini aktardı.



Kırşehir'deki lastik fabrikasının uzun yıllardır hizmet verdiğini ve kenttin ekonomisine önemli kazanımlar sağladığını vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:



"Ülkemizin yanında dünya pazarında da önemli bir yere sahip fabrikamız, ekonomik sıkıntıda hep devletin yanında oldu. Fabrika yönetiminde bulunan arkadaşlarımız bu süreçte hiçbir işçiye ekonomik sıkıntıyı yansıtmadı. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir süreç başlıyor. Bizler ekonomiyle ilgili çok ciddi tedbirler aldık. Kırşehir'de üretimin artmasını, ilerlemesini istiyoruz. Kırşehir'in lastiğin başkenti olmasını istiyoruz. Petlas'ın yatırım yapma noktasında önünün açılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Petlas ile organize sanayiyi birleştirdiğimizde 4 bin kişi daha istihdam edilecek."



Fabrika Genel Müdürü Ertem ise fabrika yanında bulunan üniversite arazisi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bölgeyle ilgili çalışma yaptıklarını, iş makinesi lastiği üretmek için de fizibilite çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

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