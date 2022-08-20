Olay, geçen 9 Ağustos'ta Mucur ilçesi Solaklı Mahallesindeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Z.A. 20 gün önce dünyaya getirdiği erkek bebek M.A.'yı darbetti. Baba D.A., baygın halde bulduğu bebeği Mucur Devlet Hastanesi 'ne getirdi. Tedavi altına alınan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeği dövdüğü belirlenen Z.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Z.A., 13 Ağustos'ta tutuklandı.

Kaynak: DHA

Mucur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 20 günlük bebeğini döverek öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı - Son Dakika

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