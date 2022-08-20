20 GÜNLÜK BEBEĞİNİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ANNE TUTUKLANDI - Son Dakika
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20 GÜNLÜK BEBEĞİNİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ANNE TUTUKLANDI

20.08.2022 20:17

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, 20 günlük erkek bebeğini döverek öldürdüğü iddia edilen anne Z.A., gözaltına alındı.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, 20 günlük erkek bebeğini döverek öldürdüğü iddia edilen anne Z.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne tutuklandı.

Olay, geçen 9 Ağustos'ta Mucur ilçesi Solaklı Mahallesindeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Z.A. 20 gün önce dünyaya getirdiği erkek bebek M.A.'yı darbetti. Baba D.A., baygın halde bulduğu bebeği Mucur Devlet Hastanesi'ne getirdi. Tedavi altına alınan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeği dövdüğü belirlenen Z.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Z.A., 13 Ağustos'ta tutuklandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mucur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 GÜNLÜK BEBEĞİNİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ANNE TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 20 GÜNLÜK BEBEĞİNİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ANNE TUTUKLANDI - Son Dakika
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