Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce annesi Z.A. tarafından darbedildiği ileri sürülen 20 günlük bebek M.A, babası tarafından Mucur Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de 20 günlük bebeğinin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı - Son Dakika

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