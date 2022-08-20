Kırşehir'de 20 günlük bebeğinin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de 20 günlük bebeğinin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı

20.08.2022 14:02
Kırşehir'de 20 günlük bebeğinin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bebeğinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen anne tutuklandı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bebeğinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen anne tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce annesi Z.A. tarafından darbedildiği ileri sürülen 20 günlük bebek M.A, babası tarafından Mucur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına bebek, doktorların müdahalesine rağmen ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi.

Komşularının ihbarı üzerine, Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay günü gözaltına alınan anne Z.A, 13 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.A'nın ailenin ikinci çocuğu olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 20 günlük bebeğinin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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