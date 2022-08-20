Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti - Son Dakika
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Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti

20.08.2022 12:17

Kırşehir'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne, 20 günlük bebeğini döverek öldürdü. Çığlık sesleri üzerine eve koşan komşular vahşeti ortaya çıkarırken gözaltına alınan anne, emniyette suçunu itiraf etti. Olay sonrası ev sahibi, bebeğin ölümüne üzüldüklerini belirtti.

Mucur ilçesi Solaklı Mahallesinde ikamet eden ve internet üzerinden tanıştıkları öğrenilen D.A. ve Z.A. çiftinin kısa süre önce ikinci çocukları dünyaya geldi.

KOMŞULAR GÖRDÜ

İddiaya göre 20 günlük M.A.'yı annesi Z.A. dövmeye başladı. Evde yaşanan çığlık sesleri üzerine komşuları giderek yaşanan vahşeti gördü. Polis ekiplerine haber verilmesi sonrası D.A. ve eşi Z.A. gözaltına alındı.

ANNE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Z.A., ilçe emniyet müdürlüğünde verdiği ifade de suçunu itiraf etti. Solaklı Mahallesinde yaşanan olay sonrası ev sahibi H.K., geç saatlerde çığlık sesleri duyduklarını ve bebeğin ölümüne üzüldüklerini söyledi.

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Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti - Son Dakika
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