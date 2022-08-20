Mucur ilçesi Solaklı Mahallesinde ikamet eden ve internet üzerinden tanıştıkları öğrenilen D.A. ve Z.A. çiftinin kısa süre önce ikinci çocukları dünyaya geldi.
İddiaya göre 20 günlük M.A.'yı annesi Z.A. dövmeye başladı. Evde yaşanan çığlık sesleri üzerine komşuları giderek yaşanan vahşeti gördü. Polis ekiplerine haber verilmesi sonrası D.A. ve eşi Z.A. gözaltına alındı.
Z.A., ilçe emniyet müdürlüğünde verdiği ifade de suçunu itiraf etti. Solaklı Mahallesinde yaşanan olay sonrası ev sahibi H.K., geç saatlerde çığlık sesleri duyduklarını ve bebeğin ölümüne üzüldüklerini söyledi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti - Son Dakika