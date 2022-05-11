Kırşehir'in "süla kabağı" yemeği coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

Türk Patent ve Marka Kurumu, Kırşehir'in yöresel "süla kabağı" yemeğini coğrafi işaret belgesiyle tescil etti.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, yazılı açıklamasında, kentle özdeşleşen gıda ürünlerinin coğrafi işaretle tescillenmesine, katma değerinin artırılmasına, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasına destek olduklarını ifade etti.

Kırşehir'in "süla kabağı" yemeği için Eylül 2021'de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını belirten Yılmaz, sundukları belgelerin incelenmesi ve yapılan değerlendirme sonucu yemeğin coğrafi işaret tescili aldığını kaydetti.

Yılmaz, 2022'de 7 yöresel lezzeti daha tescil ettirmek için çalışacaklarını vurguladı.

Kırşehir'in yöresel lezzetlerinin tescil edilmesinde katkısı bulunan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu da daha önce "ayva boranısı", "çirleme", "çullama" ve "höşmerim" için coğrafi işaret alındığını aktardı.

Süla kabağının kaburga etinden yapıldığını, içinde acı, tatlı ve koruk suyu bulunduğunu anlatan Büyüksarçoğlu, yörede yetiştirilen "süla kabağı" adı verilen sebzenin kullanıldığını dile getirdi.

Çocukluğunda büyüklerinin bu yemeği yaptığına işaret eden Büyüksaraçoğlu, "Gençler fazla bilmiyor. Kırşehir'in yemekleriyle ilgili hazırlanan kitap için bu yemeğin bilgilerini verdim. Umarım yaygınlaşır ve unutulmaz." diye konuştu.