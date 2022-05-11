Kırşehir'in "süla kabağı" yemeği coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'in "süla kabağı" yemeği coğrafi işaretle tescillendi

11.05.2022 14:54
Kırşehir'in "süla kabağı" yemeği coğrafi işaretle tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu, Kırşehir'in yöresel "süla kabağı" yemeğini coğrafi işaret belgesiyle tescil etti.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Kırşehir'in yöresel "süla kabağı" yemeğini coğrafi işaret belgesiyle tescil etti.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, yazılı açıklamasında, kentle özdeşleşen gıda ürünlerinin coğrafi işaretle tescillenmesine, katma değerinin artırılmasına, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasına destek olduklarını ifade etti.

Kırşehir'in "süla kabağı" yemeği için Eylül 2021'de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını belirten Yılmaz, sundukları belgelerin incelenmesi ve yapılan değerlendirme sonucu yemeğin coğrafi işaret tescili aldığını kaydetti.

Yılmaz, 2022'de 7 yöresel lezzeti daha tescil ettirmek için çalışacaklarını vurguladı.

Kırşehir'in yöresel lezzetlerinin tescil edilmesinde katkısı bulunan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu da daha önce "ayva boranısı", "çirleme", "çullama" ve "höşmerim" için coğrafi işaret alındığını aktardı.

Süla kabağının kaburga etinden yapıldığını, içinde acı, tatlı ve koruk suyu bulunduğunu anlatan Büyüksarçoğlu, yörede yetiştirilen "süla kabağı" adı verilen sebzenin kullanıldığını dile getirdi.

Çocukluğunda büyüklerinin bu yemeği yaptığına işaret eden Büyüksaraçoğlu, "Gençler fazla bilmiyor. Kırşehir'in yemekleriyle ilgili hazırlanan kitap için bu yemeğin bilgilerini verdim. Umarım yaygınlaşır ve unutulmaz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
New Yorker'dan Bayraktar TB2'ye övgü: Bu Türk dronu savaşın doğasını değiştirecek New Yorker'dan Bayraktar TB2'ye övgü: Bu Türk dronu savaşın doğasını değiştirecek Mercedes-Benz Türk'ten hentbola destek Mercedes-Benz Türk'ten hentbola destek

Kırşehir, Türkiye, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'in 'süla kabağı' yemeği coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika


Son Dakika
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
14:21 Ece Erken'den duygusal paylaşım: Nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpacağım
14:21 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan asgari ücret çıkışı: En az 5 bin 225 TL olmalıdır
14:13 AFAD uyardı: 4 ilimizde kuvvetli yağış etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:16:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'in "süla kabağı" yemeği coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement