Kırşehir jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri Kırşehir- Ortaköy karayolu Değirmenkaşı köyü yol ayrımında teknik takip sonucu operasyon düzenledi.



Düzenlenen operasyonda Ö.K., ve İ.Ç., isimli kişiler tarihi eser kaçakçılığı yaptığı sırada suç üstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte (16) adet tarihi obje, (1) adet detektör ve (2) adet define arama çubuğu ele geçirildi. Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR