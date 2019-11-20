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Son Dakika Güncel Kırşehir Kadın Girişimi ve Abdallar Kooperatifleri, Türkiye Kooperatifler Fuarına gidiyor - Son Dakika

Kırşehir Kadın Girişimi ve Abdallar Kooperatifleri, Türkiye Kooperatifler Fuarına gidiyor

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Ticaret Bakanlığı tararfından düzenlenen "Türkiye Kooperatifler" fuarına Kırşehir Kadın Girişimi ve Abdallar Kooperatifleri katılacak.

Kırşehir Kadın Girişimi ve Abdallar Kooperatifleri, Türkiye Kooperatifler Fuarına gidiyor, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Ticaret Bakanlığı tararfından düzenlenen "Türkiye Kooperatifler" fuarına Kırşehir Kadın Girişimi ve Abdallar Kooperatifleri katılacak.


"Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" teması ile 5-8 Aralık 2019 tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde ziyaretçilerle buluşulacak fuar için Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü yaklaşık 1 yıldır çalışıyor.


Türkiye'deki kooperatif ürünlerini yerel ve küresel ticaret ağına dahil etme misyonuyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın sloganı "Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme" olarak kamu da yer buluyor.


Katılımın oldukça yüksek olması beklenen fuar'da 160'tan fazla başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşu ürünlerini ve hizmetleri tanıtılacak.


Fuara Kırşehir'den Abdallar Hizmet Kooperatifi ile Yeşil Beyaz Kadın Girişimi Kooperatifi ve Mucur Kadın Girişimi kooperatifleri katılacak.


Cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı ve kaligrafi gibi "kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren kooperatifler de ürünlerini sergileyecek. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
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