Son Dakika Haberleri: Kırşehir Kaman'da İsmail YK rüzgarı
Son Dakika Magazin Kırşehir Kaman'da İsmail YK rüzgarı

Kırşehir Kaman'da İsmail YK rüzgarı

1 saat önce

Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıkan sanatçı, yeni şarkısını hep bir ağızdan söyleyen dinleyicilerine teşekkür etti.

Kırşehir Kaman'da İsmail YK rüzgarı, System.String[]

Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıkan sanatçı, yeni şarkısını hep bir ağızdan söyleyen dinleyicilerine teşekkür etti.


Konserde yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı. Sevilen şarkılarını seslendiren İsmail YK'ya binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Dinleyicilerin henüz yeni çıkmış olmasına rağmen "Avucunu Yala Dur" şarkısını da ezbere söylemesi ünlü sanatçıyı duygulandırdı.

Sanat festivali, Kaman, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:26 
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