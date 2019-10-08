Kırşehir Kaman'da İsmail YK rüzgarı
1 saat önce
Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıkan sanatçı, yeni şarkısını hep bir ağızdan söyleyen dinleyicilerine teşekkür etti.
Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıkan sanatçı, yeni şarkısını hep bir ağızdan söyleyen dinleyicilerine teşekkür etti.
Konserde yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı. Sevilen şarkılarını seslendiren İsmail YK'ya binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Dinleyicilerin henüz yeni çıkmış olmasına rağmen "Avucunu Yala Dur" şarkısını da ezbere söylemesi ünlü sanatçıyı duygulandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:26
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