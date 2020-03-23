Kırşehir, Kayseri ve Niğde'de sokağa çıkan yaşlılar ekiplerce uyarılarak evlerine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir, Kayseri ve Niğde'de sokağa çıkan yaşlılar ekiplerce uyarılarak evlerine gönderildi - Son Dakika

Kırşehir, Kayseri ve Niğde'de sokağa çıkan yaşlılar ekiplerce uyarılarak evlerine gönderildi

6 saat önce

Kırşehir, Kayseri ve Niğde'de, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen kısıtlamaya uymayanlar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

Kırşehir, Kayseri ve Niğde'de sokağa çıkan yaşlılar ekiplerce uyarılarak evlerine gönderildi, System.String[]

Kırşehir, Kayseri ve Niğde'de, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen kısıtlamaya uymayanlar, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

Bazı emeklilerin maaş almak için Kırşehir'deki bankaların önüne geldiğini gören ekipler, 65 yaş ve üstü yaşlıları evlerine döndürmek için harekete geçti.

Kırşehir Belediyesi, hoparlörlerden anons yaptırarak, yaşlılara koronavirüsten etkilenmemeleri için evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bankalar önünde bekleyen 65 yaş üstü yaşlıları evlerine göndermek için çalışma yaptı.

Zorluk çıkaranlara işlem yapan ekiplerin uyarılarını dikkate alan bazı yaşlılar da bankaların önünden uzaklaşarak evlerine gitti.

Kayseri

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediyenin hoparlör sisteminden "65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinize gidin." anonsu yapıldı.

Zabıta ve polis ekipleri ilçe genelinde denetim yaparak bu kapsama giren vatandaşları evde kalmaları yönünde uyardı.

Cadde ve sokaklarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş üstü vatandaşları uyarıp evlerine gönderdi. Polis ve zabıta, yaşlılardan ihtiyaçları için kendilerini aramalarını istedi.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 155, 156, 112 ile Kaymakamlık ve belediye telefonlarından kendilerine ulaşması durumunda tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Özkan Altun da tüm ekipleriyle gerekli tedbirleri aldıklarını ve yaşlı vatandaşların her türlü ihtiyaçları için hazır olduklarını belirtti.

Niğde

Niğde'de de bankaya, parka ve çarşıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, polisler tarafından uyarıldı. Bazı vatandaşlar, ekipler tarafından evlerine kadar bırakıldı.

Niğde Belediyesi de hoparlörden anons geçerek yaşlıları sokağa çıkmamaları için ikaz etti.

Anonsta, 112 Acil Servisi arayarak ihtiyaçlarını belirten yaşlıların, evlerine hizmet götürüleceği belirtildi.

Kırşehir, Kayseri, Polis, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:12 Kaynak: AA

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