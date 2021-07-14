Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, güven tazeledi - Son Dakika

Kırşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Tahsin Üçgül, göreve yeniden seçildi.

Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum binasında gerçekleştirilen olağan genel kurulda 55 delege oy kullandı.

Tek aday olan Üçgül, delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak yeniden göreve seçildi.

Kent Konseyi Yürütme Kurluna Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Haluk Türedi, Aşıkpaşa Mahallesi muhtarı İsmet Kurutluoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adalet Dağıstan, Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Adnan Yılmaz seçildi.