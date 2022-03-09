Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinden konser - Son Dakika

Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki konserde konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kadınların, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun en temel taşlarından olduğunu anımsattı.

Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayat içerisinde erkeklerle eşit derecede söz sahibi olduğu toplumların gelişmişlik ve yaşam kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, " Türkiye'de 1980'lerden itibaren taraf olunan uluslararası sözleşmeler, yasal düzenlemeler, şiddeti önlemek amacıyla oluşturulan mekanizmalar başta olmak üzere kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönünde önemli adımlar atılmış olsa da bugün kadına yönelik şiddetin önüne tam anlamıyla geçilememiştir." ifadelerini kullandı.

Konserde toplumun farklı kesimlerinin Dünya Kadınlar Günü mesajlarını içeren slaytlar büyük beğeni aldı, kadın koro üyeleri türkü ve şarkılar seslendirdi.

Programa Kırşehir Valisi İbrahim Akın, belediye başkan yardımcıları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.