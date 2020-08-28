Kırşehir Kent Konseyi Kovid-19 nedeniyle ara verdiği faaliyetlere yeniden başlıyor - Son Dakika

Kırşehir Kent Konseyi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kapsamında iptal ettiği faaliyetlerine yeniden başlayacağı bildirildi.

Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, toplantı ve istişarelerin pandemi tedbirleri nedeniyle interaktif olarak gerçekleştirilmeye başlandığı belirtildi.

Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül'ün, meclis ve çalışma grup başkanlarıyla internet aracılığıyla yaptığı görüntülü toplantıda yaşanan süreci değerlendirdikleri aktarılan açıklamada, toplantıda pandemi nedeniyle aksayan, kent için önem arz eden konuların takipçisi olunması ve yeni projelerin geliştirilmesi kararlarının alındığı ifade edildi.

Kamu, kurum ve kuruluşlarına şehir ile ilgili önerilerin rapor halinde sunulacağı ve pandemi dönemi ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarına katkıda bulunulması için projelerin yürütüleceği anımsatılan açıklamada, salgınla mücadele konusunda kent için sağlanabilecek yeni yöntem ve desteklerin belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, "Pandemi nedeniyle ara verilen istişare toplantılarımıza, interaktif olarak gerçekleştiriyoruz. İnteraktif toplantıları daha da sıklaştırılarak pandemi döneminde iptal edilen Kırşehir Kent Konseyi faaliyetlerinin, salgın döneminin şartlarına uygun olarak yapılması için yoğun bir çalışma başlattık. Toplantımıza, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül'ün yanı sıra, Genel Sekreter Tolga Akpınar, Kent Konseyi Danışmanı Doç.Dr. Mustafa Kocaoğlu, çalışma gruplarının başkanları katılmıştır." ifadelerine yer verildi.