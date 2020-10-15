Kırşehir Kent Konseyi şehrin sorunlarını tespit ediyor - Son Dakika

Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar, 10 çalışma grubuyla şehrin sorunlarını tespit etmek için 500'e yakın kişiye ulaştıklarını söyledi.

Akpınar, AA muhabirine, pandemi sürecinde tedbir ve kurallar çerçevesinde faaliyetlerini yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Kırşehir'deki sorunların tespiti için bir form oluşturduklarını ifade eden Akpınar, formda kente görülen en temel üç sorunun belirtilmesini istediklerini aktardı.

Ulaştıkları 500 kişiden karşılaştıkları en önemli sorunları iletmelerini istediklerini vurgulayan Akpınar, 10 farklı çalışma grubunun araştırmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Kentteki sorunların belirlenmesinde şimdiden bazı önemli tespitlerin de yapıldığını aktaran Akpınar, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmada gelen sorunlardan biri, şehir merkezinde çok fazla yeşil alan olmadığı yönünde. Vakit geçirebilecek Kent Park gibi alanların çoğaltılmasını istiyorlar. Esnaf, ticaretin belli cadde ve sokaklara yoğunlaşarak sıkıştığını, diğer bölgelere de açılması gerektiğini ve teşvik edilmesini istiyor. Dükkanlarının önündeki kaldırımlara ürün koyarak satış yapılmasına izin vermesini isteyenler var. Özellikle dilencilerle ilgili ciddi tepkiler var. Caddelerde zorla dergi kitapçık satmaya çalışıp, para isteyen grupların vatandaşın önünü kesmesinden de şikayetçiler. Bu alanda denetimlerin sıklaşmasını istiyorlar."

Akpınar, çalışma tamamlandığında sorunlar ve çözüm önerilerini milletvekilleri, valilik ve belediyelere ileteceklerini sözlerine ekledi.