Kırşehir Kent Konseyi sosyal medya üzerinden Kovid-19 anketi düzenliyor - Son Dakika

Kırşehir Kent Konseyi kadın ve gençlik çalışma grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşananlarla ilgili sosyal medya üzerinden anket yapıyor.

Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar, AA muhabirine, meclis ve çalışma gruplarıyla salgın döneminde de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Tarım, sağlık, medya iletişim, arkeoloji, şairler ve yazarlar, çocuk, gençlik, çevre, temizlik çalışma gruplarının Kırşehir Kent Konseyinde faaliyet gösterdiğini belirten Akpınar, çalışma gruplarının pandemi öncesinde kendi alanlarında, inceleme, araştırma, konferans, etkinlik, bilinçlendirme ve tanıtım çalışmaları düzenlediklerini ancak salgın döneminde bunların tamamının durma noktasına geldiğini aktardı.

Pandemi sürecini verimli geçirmek adına, salgında yaşananlar ve koronavirüs ile ilgili çeşitli anket ve araştırma çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Akpınar, şunları kaydetti:

"Anket çalışmasında kadın meclisimiz çalışma gruplarıyla sosyal medya üzerinden kentte yaşayan kadınlara ulaşarak, ankete katılmalarını istiyor. Ankete katılanlara ise pandemi döneminde kadınların yaşadığı sıkıntı ve önerilerin belirlenmesi, değerlendirilmesi amacıyla sorular yöneltiyoruz. 'Kovid-19'dan nasıl ve ne kadar korunuyorsunuz, siz veya çevrenizde Kovid-19 hastalığına yakalanan oldu mu, pandemi döneminde gelir seviyenizde bir düşüş oldu mu, pandemi sonrası bu süreçle ilgili psikolojik olarak rahatlamak amacıyla, anne, çocuk yaşlılar için il içinde sosyal bir etkinlik planlaması yapılmalı mı, pandemi sonrası dönem için sağlık tavsiyeleriniz nelerdir' sorularına cevaplar istiyoruz. Cevaplara göre yapılan tespitler neticesinde bu konuda analizleri yapılacak."

Akpınar, Kent Konseyi olarak, sorunların tespiti ve çözümü için fikir önerilerini idarecilere ve yetkililere iletmeyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.