Kırşehir Kent Konseyinden koronavirüs çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Kent Konseyinden koronavirüs çağrısı - Son Dakika

Kırşehir Kent Konseyinden koronavirüs çağrısı

7 saat önce

Kırşehir Kent Konseyi, koronavirüs nedeni ile etkinliklerini iptal ettiğini duyurarak tedbirlerin uygulanması noktasında çağrı yaptı.

Kırşehir Kent Konseyinden koronavirüs çağrısı, System.String[]

Kırşehir Kent Konseyi, koronavirüs nedeni ile etkinliklerini iptal ettiğini duyurarak tedbirlerin uygulanması noktasında çağrı yaptı.


Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar, Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirmeler dışında muhatap alınmaması ve İçişleri Bakanlığının yayınladığı tedbir kurallarına da harfiyen uyulmasının faydalı olacağını söyledi. Genel Sekreter Akpınar açıklamasında; "Bünyemizde bulunan Çevre, Tarım ve Çocuk,Gençlik Çalışma Grubu, Kadın Meclisi ile birlikte hazırladığımız 1 Panel, 2 Konferans, Okul Söyleşileri ve Okuma Yazma Kursunu koronavirüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe erteledik. Bu süreç geçtikten sonra Kırşehir Kent Konseyi olarak ilk işimiz salgın hastalıklarla mücadele etmek için neler yapabileceğimizi, hangi çalışmaları yürüteceğimizi belirlemek olacak. Ertelediğimiz etkinlikleri daha da artırarak yapmak için azami bir çaba göstereceğiz" dedi. Sağlık otoritelerinin kararlarının halk tarafından da eksiksiz şekilde uygulanmasının faydalı olacağını ifade eden Akpınar, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Kırşehir Kent Konseyi olarak vatandaşlardan ricamız, devletimizin aldığı kararlara ve sağlık otoritelerinin uyarılarına harfiyen uymalarıdır. Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kuralına riayet edelim. Bunun yanı sıra verilen aranın bir tatil değil tedbir olduğu bilinciyle evimizde günlük hayatımızı panik olmadan geçirelim. Tüm çalışma ve meclis gruplarımızla bu süreç tamamlandıktan sonra geçirdiğimiz aşamaları Kırşehir özelinde derleyip kamuoyu ile paylaşacağız." - KIRŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
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