Kırşehir Kitap Fuarı açıldı

Bu yıl 32'incisi düzenlenen Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Kırşehir Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Cacabey Meydan'nda açılan fuara Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda kitabevi katıldı. Kutlamalar için çevre illerden gelenler, cumartesi gününe kadar açık kalacak fuara yoğun ilgi gösterdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, fuarının açılışında, 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında açılan kitap fuarının ilim, irfan şehri olan ve eğitimde marka kent Kırşehir'e ve ahiliğe yakıştığını söyledi.

Bu topraklarda doğup büyüyen ve zaman içinde milletin yaşadığı diğer coğrafyalara yayılan kültürel değerlerden birinin de Ahi Evran Veli'nin kurduğu Ahilik teşkilatı olduğunu ifade eden Akın, "Bizler de bu kültürün mirasçıları olarak milletimize özgü bu geleneği yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Ahilik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutluyoruz." dedi.

Kitap fuarının, okuyucu sayısının artmasına vesile olmasını temenni eden Vali Akın, şunları kaydetti:

"Millet olarak kitaplara gereken değeri vermeli, özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandırmalı, kitaba dokunmaktan ve okumaktan zevk alan nesiller yetiştirmeliyiz. Sayısız kitabı bünyesinde barındıran kütüphaneler ile her türlü kitaba kolayca ulaşmamızı sağlayan kitap fuarları kitap okumak için en güzel vesiledir. Değerli yazar ve şairlerimizin de yer aldığı birçok kitabevinin katılımıyla oluşan fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından Kırşehir Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçiler Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yazarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.