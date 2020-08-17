Kırşehir köylerinde asfalt yol çalışması yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı köylerde sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı.

Kırşehir Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Çiçekdağı ilçesine bağlı Baraklı-Akbıyık köyleri ve Gölcük-Konurkale köyleri arası toplam 13 kilometre yolun sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, yaz ayları boyunca köylerin yollarında çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

İl Özel İdare ekiplerinin Baraklı-Akbıyık köyleri ve Gölcük-Konurkale köyleri arası yolları da tamamladığını vurgulayan Seyfi, "Çiçekdağı ilçemizin köylerinde yaşayan hemşehrilerimizin rahat ve güvenli bir şekilde yolculuğunu tamamlaması için yol yapım çalışmaları yapılarak hizmete sunulmuştur. Yol çalışmaları biten köylerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz da bu yıl planlanan yol yapım çalışmalarının program dahilinde devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılı yol bakım-onarım ve yapım işlerimiz planladığımız şekilde ekiplerimizin yoğun gayretiyle devam ediyor. Bu kapsamında alt yapı çalışmaları tamamlanan Çiçekdağı Baraklı-Akbıyık köyleri 7 kilometre ve Gölcük-Konurkale köyleri arası 6 kilometre olmak üzere toplamda 13 kilometrelik ikinci kat sathi kaplama yol çalışmamız tamamlanmıştır."