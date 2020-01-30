Kırşehir Memur-Sen Başkanı Fatih Mehmet Yavuz: "ABD Başkanı anlaşma değil makyajlı savaş çağrısı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Memur-Sen Başkanı Fatih Mehmet Yavuz: 'ABD Başkanı anlaşma değil makyajlı savaş çağrısı... - Son Dakika

Kırşehir Memur-Sen Başkanı Fatih Mehmet Yavuz: "ABD Başkanı anlaşma değil makyajlı savaş çağrısı...

6 saat önce

Kırşehir, Memur-Sen Başkanı Fatih Mehmet Yavuz, ABD Başkanı Donald Trump'un açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği antlaşmanın kirli bir işbirliği olduğunu söyledi.

Kırşehir Memur-Sen Başkanı Fatih Mehmet Yavuz:

Kırşehir, Memur-Sen Başkanı Fatih Mehmet Yavuz, ABD Başkanı Donald Trump'un açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği antlaşmanın kirli bir işbirliği olduğunu söyledi.


Yavuz, açıklamada, "Özellikle Kudüs'ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması, daha açık ifadeyle ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemleriyle ayakta kalmaya çalışan Siyonist İsrail'in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesi, terörün meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması noktasında kirli bir işbirliğidir"dedi.


ABD Başkanının antlaşma değil antlaşma makyajlı savaş çağrısı yaptığını belirten Yavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır. "Yüzyılın Planı" denilen içerik Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibarettir. Kısaca, plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir. ABD ve İsrail, altmış yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim diyorlar. Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse, Filistin'e el koymaya, İsrail'e yol vermeye, ABD'ye refakat etmeye yeltenmesin. Bu coğrafya, insani değerleri herkese sunma noktasında cömert, insanlıktan nasipsiz her özneye, her devlete ve her zihniyete haddini bildirecek kadar mert insanların ve inanmışların coğrafyasıdır." - KIRŞEHİR

Amerika Birleşik Devletleri, Fatih Mehmet, Memur Sen, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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