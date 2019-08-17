Kırşehir Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz Açıklaması
11 dakika önce
Kırşehir Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili sendika binasında düzenlenen basın açıklamasında;
Kırşehir Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili sendika binasında düzenlenen basın açıklamasında; "Hükümetin masaya sunduğu teklif, 'Güçlü Türkiye İmkansız', 'Büyük Türkiye Anlamsız', 'Yeni Türkiye Gereksiz' fikri sabitinde debeleneler dışında hiç kimsenin aklına yatmaz" dedi. Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:09 Kaynak: İHA
Açıklanan oranların hükümetin sunduğu ekonomik hedeflere uyumlu olmadığını ifade eden sendika başkanı Mehmet Fatih Yavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Hükümetin teklifi, faiz oranlarında ki düşmeyi, kurdaki hareketi, elektrik, doğalgaz ve bazı temel ürünlerdeki yükselişi doğrulamıyor. Toplu pazarlık masası, sadece maaş ve ücret zamlarıyla sınırlı bir pazarlık masası değil, masada; haklar, sosyal yardımlar, özlük hakları ve çalışma şartları da pazarlığın kapsamında değerlendiriliyor." - KIRŞEHİR
Hükümetin zam teklifine memur sendikalarından tepki: Yok sayıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk-İş Başkanı Atalay'a tepki: Kendisini saraya teslim etmiş İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Yollar su altında kaldı, tüm vapur seferleri iptal edildi