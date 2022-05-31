KÖY-DES Toplantısı Yapıldı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında merkez ilçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Vali Hüdayar Mete Buhara'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyeleri ve merkeze bağlı köylerin muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Vali Mete Buhara, vatandaşların seçilmiş temsilcileri olan muhtarlarla sık sık bir araya gelerek fikir alış-verişinde bulunacaklarını söyledi. Günümüzde şehirlerimizin hızlı bir şekilde geliştiğini, köylerin de bu değişimi yakalaması açısından kaynakları imkanlar ölçüsünde hizmete çevireceklerini belirten Vali Mete Buhara; "Köylerimizi daha güzelleştirmek, daha yaşanabilir bir hale getirmek ve kalkındırmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmanın gayreti içerisinde olacağız. Bütçemizi de en etkili ve verimli şekilde kullanacağız. Çalışmalarımızı köylülerimizin desteğini alarak yürüteceğiz. Süreç içerisinde köylerimizi tek tek gezerek göreceğim. Toplumun tüm kesiminin katılımıyla ileriye yönelik yapacağımız yolculukta muhtarlarımızın gayretlerini ve desteklerini bekliyoruz" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantıda yapılan seçimlerde Encümen Üyeliklerine İl Genel Meclis Üyelerinden Murat Yüksel ve Bayram Altuntaş, köy muhtarlarından Yukarı Homurlu Köyü Muhtarı İbrahim Öztürk ve Sıdıklıküçükoba Köyü Muhtarı İdris Karakuş, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine İl Genel Meclis Üyelerinden Hüseyin Güven ile Ömer Yaşar, köy muhtarlarından Akçaağıl Köyü Muhtarı Osman Güçlü, Güzler Köyü Muhtarı Ramazan Seyfi ve Dulkadirli Köyü Muhtarı Sıddık Ateş seçildi.

Toplantı, muhtarların taleplerinin dinlenmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR