KÖY-DES Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

KÖY-DES Toplantısı Yapıldı

31.05.2022 17:05
KÖY-DES Toplantısı Yapıldı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında merkez ilçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında merkez ilçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Vali Hüdayar Mete Buhara'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyeleri ve merkeze bağlı köylerin muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Vali Mete Buhara, vatandaşların seçilmiş temsilcileri olan muhtarlarla sık sık bir araya gelerek fikir alış-verişinde bulunacaklarını söyledi. Günümüzde şehirlerimizin hızlı bir şekilde geliştiğini, köylerin de bu değişimi yakalaması açısından kaynakları imkanlar ölçüsünde hizmete çevireceklerini belirten Vali Mete Buhara; "Köylerimizi daha güzelleştirmek, daha yaşanabilir bir hale getirmek ve kalkındırmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmanın gayreti içerisinde olacağız. Bütçemizi de en etkili ve verimli şekilde kullanacağız. Çalışmalarımızı köylülerimizin desteğini alarak yürüteceğiz. Süreç içerisinde köylerimizi tek tek gezerek göreceğim. Toplumun tüm kesiminin katılımıyla ileriye yönelik yapacağımız yolculukta muhtarlarımızın gayretlerini ve desteklerini bekliyoruz" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantıda yapılan seçimlerde Encümen Üyeliklerine İl Genel Meclis Üyelerinden Murat Yüksel ve Bayram Altuntaş, köy muhtarlarından Yukarı Homurlu Köyü Muhtarı İbrahim Öztürk ve Sıdıklıküçükoba Köyü Muhtarı İdris Karakuş, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine İl Genel Meclis Üyelerinden Hüseyin Güven ile Ömer Yaşar, köy muhtarlarından Akçaağıl Köyü Muhtarı Osman Güçlü, Güzler Köyü Muhtarı Ramazan Seyfi ve Dulkadirli Köyü Muhtarı Sıddık Ateş seçildi.

Toplantı, muhtarların taleplerinin dinlenmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştayı kapanış toplantısı yapıldı Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştayı kapanış toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÖY-DES Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:06 Bebek'te cinsel ilişkiye giren çift hakkında konuşan Aynur Aydın: Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şunlara çözüm bulun
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 18:33:39. #1.13#
SON DAKİKA: KÖY-DES Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement