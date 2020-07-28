Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı oluğu belirlenen 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için Kırşehir merkezli Rize , Erzurum , Ardahan , Ordu , Antalya , Diyarbakır , Kayseri , Ankara , Gaziantep , Konya ve İzmir 'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kırşehir'e getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:30

Kaynak: DHA

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