Kırşehir merkezli 12 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk... - Son Dakika

Kırşehir merkezli 12 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

KIRŞEHİR - Kırşehir merkezli 12 ilde geçtiğimiz hafta düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adli mercilere sevk edildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Kırşehir merkezli Rize, Erzurum, Ardahan, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Konya ve İzmir'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 kişi yakalandıktan sonra Kırşehir Emniyetine götürüldü. İfadeleri alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kırşehir adliyesine götürüldü.