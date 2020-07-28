Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Kırşehir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "periyodik ve ardışık arama"sına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "periyodik ve ardışık arama"sına yönelik Kırşehir merkezli Rize, Erzurum, Ardahan, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Konya ve İzmir'de düzenlenen operasyonda örgütün sorumlu mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, ankesörlü telefonlarla periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri öne sürülerek gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si savcılıktan, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin "periyodik ve ardışık arama"sına yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sorumlu mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, ankesörlü telefonlarla periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.