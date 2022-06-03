Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

03.06.2022 10:46
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kırşehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2'si muvazzaf 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2'si muvazzaf 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kırşehir, Hatay ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Muvazzaf askerlerden K.C. Hakkari'de, M.G. Hatay'da, eski askeri okul öğrencisi M.T. ile G.A. Kırşehir'de gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicoğlu, 'Sorunu Biliyoruz, Çözeceğiz' Çalışmasına Katıldı Kırşehir Belediye Başkanı Ekicoğlu, 'Sorunu Biliyoruz, Çözeceğiz' Çalışmasına Katıldı İç Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu İç Anadolu'da toz taşınımı etkili oldu
Kaynak: AA

Kırşehir, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde görev alan kadın cankurtaranların en büyük derdi: Boğulma numarası yaparak tanışmak isteyenler
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:19:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement