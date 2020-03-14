Kırşehir Milletvekillerinden

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Milletvekilleri 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, mesajında, "Sağlık alanında çalışmalarını yürüten tüm sağlık çalışanlarının kaçınılmaz bir gerçeği olan yoğun çalışma koşullarına ilişkin yıpranmaları, sağlık sektöründeki her türlü hizmete dair aksaklık oluşturan veya yetersiz kalınan durumlar gibi çok sayıda sorunsalın ele alınıp değerlendirilmesi gerektiği bir gerçektir. Bununla birlikte hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle doktorların gün içerisinde çok sayıda hasta ile ilgilenmeleri gerektiğinden, yoğunluğun olduğu kargaşa ve benzeri nedenlerden ötürü sağlık personellerinin hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalıyor olmaları, sağlık çalışanlarının mesleklerini icra ettikleri çalışma ortamlarındaki fiziki koşulların iyileştirilmesi yönünde atılacak olan adımların hastalara daha iyi hizmet sunulması noktasında büyük bir önem taşımaktadır. Ülkemizde son yıllarda sağlık alanında bilimsel ve teknolojik gelişme açısından çok sayıda ilerleme kat edildi. Fakat sağlığın gelişimine katkı sunacak olan tıbbi açıdan atılan adımların önemi ne kadar büyük ise ülkenin her noktasında yaşayan vatandaşların da tedavileri için bu gelişmelerden rahatlıkla ve kolayca faydalanıyor olması bir o kadar mühimdir" ifadelerini kullandı.



AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ise, 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili olarak, "İnsanın temel haklarından biri olan sağlıklı yaşam hakkı, nitelikli bir toplumun en önemli unsurudur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunca tüm bireylerin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması, insan sağlığının korunması ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi insanlığın ve tüm toplumların en önemli hedefidir. İnsan sağlığını koruyarak toplumsal mutluluk ve refahı sağlamak görevini büyük bir aşkla ve şevkle yerine getiren sağlık çalışanlarımız, sağlık sistemimizin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibidir. Ülkemiz bugün tıp eğitimi, teknolojisi ve sağlık hizmetleri alanındaki çalışmaları, sağlıklı insan kaynağının niteliği ve sunulan sağlık hizmetinin etkinliği bakımından dünyanın gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşecek seviyeye ulaşmıştır" dedi. - KIRŞEHİR