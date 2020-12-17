Kırşehir MTAL'nde gece-gündüz plastik şablon ve plastik şerit üretimi yapılıyor - Son Dakika

Kırşehir MTAL'nde gece-gündüz plastik şablon ve plastik şerit üretimi yapılıyor

17.12.2020 14:42

Kırşehir MTAL'nde gece-gündüz plastik şablon ve plastik şerit üretimi yapılıyor Kırşehir MTAL Müdürü Turan Altıok: "İhtiyaç halinde silahların şarjör siparişlerini de alabiliriz"KIRŞEHİR – İç Anadolu Bölgesinde Ankara ve Kırşehir'de olan plastik enjeksiyon makinesi ile gece gündüz, plastik...

Kırşehir MTAL'nde gece-gündüz plastik şablon ve plastik şerit üretimi yapılıyor

Kırşehir MTAL Müdürü Turan Altıok: "İhtiyaç halinde silahların şarjör siparişlerini de alabiliriz"

KIRŞEHİR – İç Anadolu Bölgesinde Ankara ve Kırşehir'de olan plastik enjeksiyon makinesi ile gece gündüz, plastik şablon ve plastik şerit üretimi yapıyorlar.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri alanında yapılan üretim hakkında bilgi veren Makine Teknolojisi Alan Şefi Ali Rıza Çelebi, "Makinemizi 1.5 ay önce aldık. Kurulumunu yaptıktan sonra üretime de başladık. Makinemizi alırken yüksek kapasiteli olmasını düşündük. Çünkü bölgemizde çeşitli işler yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Plastik Şablon ve Plastik Şerit ürettiklerini söyleyen Çelebi, "Plastik Şablon ve Plastik Şerit'i şuan üretiyoruz. İlerleyen dönemlerde masa ve sıra ayakları gibi plastikleri de üretmeyi düşünüyoruz. Şuan Ders Aletleri Yapım Merkezine ait işleri yapmaktayız. Onlardan gelen sipariş üzerine üretim yapmaktayız. Üretim tamamlandıktan sonra paketlenip kullanım şeklinin de belirli olduğu açıklamalarla siparişi veriyoruz. Siparişler teslim edildikten sonra ülkemiz genelinde ana okulu, ilk öğretim okullarında öğrencilerin kullanımlarına sunuyorlar. "diye konuştu.

Makinenin basım değerinin 260 ton olduğunu söyleyen Çelebi, "650 gram civarında plastiği tek seferde basma özelliğine sahip piyasada bulunan makinelere göre orta düzeyin üzerinde bir makine" ifadelerini kullandı.

Kırşehir sanayisinde yok, okulda üretim ve öğrenci yetiştiriliyor

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Turan Altıok, bakanlıkların istedikleri her türlü kalıp ve malzeme üretimi yapabileceklerini belirterek, "Plastik Enjeksiyon Makinemiz, Kırşehir'de olamayan ama okulumuzda olan bir makine. İç Anadolu Bölgesinde ise Ankara'da bir okulda ve bizim okulumuzda var. Makine yardımı ile Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının hangi kalıp ve malzemeye ihtiyacı olursa olsun, her türlü ürünü basabilecek kapasitedeyiz. Ders Aletleri Yapım Merkezi ile görüştüğümüzde daha önceki yıllarda ağır silahların şarjörlerini yaptıklarını belirttiler. İhtiyaç halinde okulumuza bu tür siparişin verilebileceğini belirtiriz. Vefakar öğretmen ve öğrencilerimiz gece – gündüz üretmeye çalışmaktalar. Bakanlığımızın rehberliğinde her türlü işi yapabilecek kapasitedeyiz" şeklinde konuştu.

Kırşehir MTAL'nde gece-gündüz plastik şablon ve plastik şerit üretimi yapılıyor
Kırşehir MTAL'nde gece-gündüz plastik şablon ve plastik şerit üretimi yapılıyor
Kırşehir MTAL'nde gece-gündüz plastik şablon ve plastik şerit üretimi yapılıyor
Kırşehir MTAL'nde gece-gündüz plastik şablon ve plastik şerit üretimi yapılıyor

İç Anadolu, Kırşehir, Plastik, Ankara, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kırşehir MTAL'nde gece-gündüz plastik şablon ve plastik şerit üretimi yapılıyor - Son Dakika


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