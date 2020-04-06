Kırşehir Müftülüğünden KAEÜ İslami İlimler Fakültesine kitap bağışı - Son Dakika

Kırşehir Müftülüğü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İslami İlimler Fakültesine kitap bağışı yaptı.

Kırşehir Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, KAEÜ İslami İlimler Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Hatice Dülber'in başlattığı "Gençler doğru kaynaktan dinini öğreniyor" projesine müftülük tarafından destek verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinden talep edilen İslam Ansiklopedisi serisi ve İslami temel bilgileri içeren kitaplar Demirci Cami müezzini Yusuf Demirbaş tarafından Dülber'e teslim edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Hatice Dülber, kitaplar sayesinde gençlerin doğru ve önemli bir kaynağa sahip olacaklarını belirtti.

Dülber, proje kapsamında gençlerin merak ettikleri dini konuları ve İslam tarihinde yaşanan gelişmeleri doğru kaynaktan öğrenmelerinin hedeflendiğini kaydetti.