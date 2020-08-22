Kırşehir Müftülüğünden personele teşekkür belgesi - Son Dakika

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, yapılan proje ve çalışmalarda başarıyla görev alan personellere teşekkür belgesi takdim etti.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftü Yaman, kurum konferans salonunda, son dönemde yapılan projeler ile vekaletle kurban kesim kampanyası, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının yurt ve okullara kazandırılması, "Haydi çocuklar camiye" ve "Vefa Sosyal Destek" gruplarında yer alan personelle bir araya geldi.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen programda konuşan Müftü Yaman, mesai merhumu olmadan özel gayret gösterip çalışan personellere teşekkür etti.

Yaman, "Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının beraber yürüttüğümüz 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' sloganıyla yürütülen vekaletle kurban kesim kampanyası başta olmak üzere, bir dizi proje ve çalışmada görev alan personellerimizin göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Müftü Yaman, personelleri tebrik ederek, belgelerini takdim etti.