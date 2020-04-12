Kırşehir MÜSİAD'dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanı Feyzullah Duran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdiklerini bildirdi.



Duran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan kampanyanın ülke için çok önemli olduğunu anımsattı.



"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısını duymazlıktan gelmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Duran, "Bu milli çağrı açıklandığında biz de arkadaşlarımızla değerlendirdik. Kırşehir şartlarında önemli bir meblağı toparlayarak kampanya hesabına yatırdık. Devletimiz varsa canımızın, malımızın, özgürlüğümüzün de garantisi vardır. Bu nedenledir ki her zaman devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.