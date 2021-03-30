Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Niğde'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Niğde'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

30.03.2021 14:53
Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Niğde'de

Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Niğde'de, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Niğde'de, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kırşehir'de Terme ve Lise caddelerinde düzenlenen etkinlikte, Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, çocuklarla yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Çocuklar, broşür dağıtarak sürücülere yaya önceliği konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Akın, "Kırmızının anlamı dikkat çekmek, daha güçlü vurgu ve farkındalık yapmak. İstiyoruz ki okul önlerinde ya da diğer yaya geçitlerinde sürücülerimiz yayalara durmak suretiyle öncelik tanısın. Çocuklarımızla sürücülerimizi ikaz edeceğiz." dedi.

Nevşehir

Uçhisar beldesindeki etkinlik Vali İnci Sezer Becel ve protokol üyelerinin katılımıyla Haydar Çankaya İlkokulu'nda yapıldı.

Öğrencilere kırmızı düdük ve bilgilendirme broşürü dağıtan Becel, trafik kurallarına uyulması için herkese sorumluluk düştüğünü belirtti. Öğrencilerden trafik kurallarına uymayan aile üyelerini kırmızı düdükle uyarmalarını da isteyen Becel, daha sonra okulun önündeki caddede bulunan yaya çizgisini kırmızıya boyadı.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde düzenlenen etkinliğe Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, trafik polisleri ve öğrenciler katıldı.

Vali Ayhan ve protokol üyeleri, ilk olarak öğrencilerle yaya geçitlerini kırmızı şeritlerle boyadı.

Protokol üyeleri daha sonra "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" yazılı pankartları taşıyan öğrencilere eşlik ederek yaya geçitlerinde yürüdü.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde düzenlenen etkinlikte, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle belirlenen yaya geçitlerini kırmızı şeritlerle boyadı.

Protokol üyeleri daha sonra, bilgilendirici pankartlar taşıyan öğrencilere eşlik ederek yaya geçitlerinde yürüdü, vatandaşlara broşür ve "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" yazılı şapkalar dağıttı.

Günaydın, trafikte yayaya saygı konusunda duyarlılığı artırmak istediklerini belirterek, "Özellikle sürücülerden yaya geçitlerine yaklaştıklarında çok daha dikkatli olmalarını istiyorum." diye konuştu.

Yozgat

Yozgat'ta Fuar Caddesi'nde Fatma Temel Turhan Ortaokulu yaya geçidine Vali Ziya Polat'ın katılımıyla kırmızı çizgi çekildi.

Polat, gazetecilere, kentteki yaya geçitlerinin tamının boyandığını dile getirerek, "Amaç, öncelikle sıfır can kaybı, bir sayısı bile bizim için çok büyük bir rakam. Asıl amaç boyamak değil insanlar arasında farkındalığı oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve öğrenciler katıldı.

Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü hakkından bilgiler verdi.

İl genelinde 80 noktada etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Şimşek, "Bu farkındalıkla yaya önceliğine vurgu yapılmaktadır. Sürücülerimizi bilinçlendirmek ve toplumsal bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Öğrencilere ve yayalara öncelik versinler. Sürücüler kurala uydukları takdirde kazaların önüne geçmiş olacağız." dedi.

Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Niğde'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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