Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulaması başladı - Son Dakika

Sivas Numune Hastanesi'ndeki üçüncü doz aşılamalar

Sinovac aşısının üçüncü dozunu olan 77 yaşındaki Halil Suata ile röportaj SİVAS - Sivas'ta Numune Hastanesi'nde sağlıkçılar ve 50 yaş üstü vatandaşların üçüncü doz aşılarına başlandı.

Hastanenin aşılama servisine gelen vatandaşlar, sistemden kimlik ve aşı kontrolleri yapıldıktan sonra üçüncü doz aşılarını oluyor.

Hastanede odyometrist olarak çalışan Metin Yüce, üçüncü doz aşısını olduğunu belirterek, "Bu hastalıktan birlikte kurtulmak için herkesi aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Sinovac aşısının üçüncü dozunu olan 77 yaşındaki Halil Suata ise devletin bugüne kadar Kovid-19'la mücadele kapsamında aldığı tedbirleri ve aşılama çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Suata, "Devlet bize bakıyor. Bakın buraya gelip ücretsiz aşımızı oluyoruz. Bundan daha büyük bir nimet olur mu? Herkes gelsin, aşısını yaptırsın ki kul hakkı da olmasın. Ben zaten evden çok çıkmıyorum ama başkasına bulaştırmamak için çok dikkat ediyorum ve aşı olarak da önlemimi alıyorum." diye konuştu.