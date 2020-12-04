Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, 30 yıldır yazdığı şiirlerini kitapta topladı - Son Dakika

Trabzonlu olan Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, 30 yıldır yazdığı şiirleri bir kitapta toplayarak yayımladı.

İçinde orman ve ağaç sevgisi başta olmak üzere farklı konularda şiirler olan "Gönlüme Düşen Hasret" adlı kitap, okuyanların beğenisini topladı.

Karaca, AA muhabirine, dedesinin Trabzon'da mahalli sanatçı olarak yıllarca hizmet verdiğini belirterek, ondan aldığı ilhamla 30 yıl önce şiir yazmaya başladığını söyledi.

Kırşehir'de 18 yıl Orman İşletme Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı'nda da müşavir olarak görev yaptığını belirten Karaca, bu sürede yazdığı 130 şiiri bir kitapta toplayarak ölümsüzleştirmek istediğini dile getirdi.

Karaca, "Şairlik yönüm dedemden geliyor galiba. Trabzon'da mahalli sanatçı olarak dedem yıllarca çaldı, söyledi. Kendi besteleri de vardı. Bize de şairlik oralardan gelmiş herhalde. Kapağı ağaç resimleriyle süslü, içinde ağaç, orman ve doğa sevgisinin de yer aldığı 130 şiirimi kitap haline getirerek bastırdım. Boş zamanlarımda şiir yazmayı çok seviyorum." dedi.

Reşat Karaca'nın Kırşehir'de görev yaptığı yaklaşık 18 yılda yüzde 3,5 olan şehrin orman varlığı iki katına çıkarılarak yüzde 7 sevilerine yükseldi.