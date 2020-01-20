Kırşehir OSB'de Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir OSB'de Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Kırşehir OSB'de Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı

6 saat önce

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

Kırşehir OSB'de Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı, System.String[]

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.


Vali İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, OSB Müdürü Ömer Türkmenoğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ile iş adamları katıldı.


Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerin Kırşehir ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağladığını söyledi.


Kırşehir OSB'nin her geçen gün daha da güçlü hale geldiğini belirten Vali Akın, "OSB'ye yapılan yatırımları önemsiyor ve takip ediyoruz. Kırşehir'in gelişmesi için önemli olan Kırşehir OSB, yaptığı ihracat ile hem ülke hem de ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktadır"dedi.


Toplantı, Kırşehir OSB'de yürütülen faaliyetler hakkında yöneticilerden bilgiler alması ve yapılan fikir alış-verişi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Organize Sanayi Bölgesi, Kırşehir, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
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