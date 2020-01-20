Kırşehir OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırşehir OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı, System.String[]

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Akın, Kırşehir OSB'deki işletmelerin kent ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kırşehir OSB'nin her geçen gün daha da güçlü hale geldiğini vurgulayan Akın, "Buraya yapılan yatırımları önemsiyor ve takip ediyoruz. İlimizin gelişmesi için Kırşehir OSB, yaptığı ihracat ile hem ülke hem de ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. Burada yatırım yapan iş insanlarımızı tebrik ediyorum. İş insanlarımızla sürekli bir araya gelerek görüşlerini dinliyoruz. Bu toplantıda, önümüzdeki süreçte OSB'de yapacağımız çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ile iş insanları katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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