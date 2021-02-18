Kırşehir Özel İdare ekipleri filyasyon ekiplerinin köylere ulaşmasına yardımcı oldu - Son Dakika

Kırşehir İl Özel İdare ekiplerinin yapılan çalışmalarla filyasyon ekiplerinin köylere ulaşmasına katkı sağladığı belirtildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelinde iki gün aralıklarla süren yağış için karla mücadele ekipleri oluşturulduğu ifade edildi.

Kent merkezine bağlı köyler ve 6 ilçede 31 iş makinası ve 53 personel ile iki gün boyunca kar mücadelesi yapıldığı belirtilen açıklamada, köy yollarının ulaşıma açılması için büyük bir özveri ile mücadele edildiği aktarıldı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon ekiplerinin köylere ulaşımına da katkı yapıldığı vurgulanan açıklamada, Akpınar ilçesine bağlı Kelismailuşağı köyü yolunu açıp, ekibin buraya ulaşmasının sağlandığı kaydedildi.

AK Parti Akpınar İlçe Başkanı Harun Kahraman da İl Özel İdaresi ekiplerinin iki gün süren kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerinde kapanan köy yollarını açmak için çalışma yaptığını, yolların sıkıntı yaşanmadan ekipler tarafından açıldığını aktardı.