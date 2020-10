Kırşehir patates üretiminde alternatif hale geliyor - Son Dakika

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Nevşehir'de patates üretim alanlarının daralması nedeniyle üreticilerin tohumluk üretiminde Kırşehir'e yöneldiğini söyledi.

Nevşehir'e yakın Mucur ilçesindeki patates hasadı yapılan tarlalarda çiftçileri ziyaret eden Şahin, AA muhabirine Kırşehir'de 450 bin dekar alanda sulu tarım yapıldığını, özellikle şeker pancarı üretilen bölgelerde patatesin münavebeli ekimlerde alternatif ürün haline geldiğini ifade etti.

Nevşehir'de üretim alanları daralan çiftçilerin Mucur ilçesinin köylerine yönelmeye başladığını belirten Şahin, arazilerin kiralama usulüyle ekildiğini dile getirdi.

Kırşehir'in patates üretiminde alternatif il haline gelmeye başladığını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Üreticiler, Nevşehir'deki patates hastalığı ve karantina uygulamasından dolayı alternatif yer aradı. İlimizin de buna müsait bakir toprakları olduğu için şu anda Nevşehir'in ve Türkiye'nin en büyük patates firması ve tohumluk firması Kırşehir'de tohumluk ekiyor. İlimizde 10 bin dekar alanda ve 17 çeşidin üzerinde patates deneme ekimi yapılıyor. Bu manada ilimiz çiftçileri de alternatif ürünleri değerlendirmeye alarak tarlalarımız boş kalmadan şeker pancarına ve yem bitkilerine alternatif patates üretimi gerçekleştiriyor."

Patates üretiminin merkeze bağlı Ulupınar, Dedeli, Değirmenkaşı, Akçaağıl, Karaboğaz, Kesikköprü köyleri ile Mucur ilçesindeki Rişvan, Karakuyu, Yörücek köylerinde yoğunlaştığını aktaran Şahin, kısmen de Kaman ilçesi Demirli köyü, Akpınar ilçesi Köşker, Çiftlik Mehmet Ağa köylerinde üretim yapıldığını anlattı.

Kırşehir'deki arazilerde sağlıklı, kaliteli ve hastalıksız patates yetiştirildiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Üretim için genellikle Kızılırmak Nehri yakınlarında sulanabilen araziler tercih edilmektedir. İlimizde patates verimi dekara 3-4 ton arasında değişmektedir. Sofralarımızın vazgeçilmezi olan patatesin yetiştirilmesi ilimizde yeni yeni gelişmektedir. Çiftçilerimizle bu konuda her türlü bilgiyi paylaşıyoruz. Çiftçilerimiz her türlü teknik bilgi için müdürlüğümüze başvurabilir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da çiftçilerimizin yanındayız. Biz patates üretiminin yaygınlaşmasını ve ekonomimize katkı sağlamasını istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda üretim alanının artmasını bekliyoruz."