Kırşehir pazar yerinde "Kovid-19 tedbirleri" denetimi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, pazar yerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşların tedbirlere uymasını istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın ve beraberindekiler, kent merkezindeki pazar yerinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin denetim yaptı.

Pazarcı esnafı ve pazar yerine alışveriş yapan vatandaşları koronavirüs salgını ile mücadele konusunda uyaran Vali Akın, maske, mesafe ve hijyen konularında hatırlatmalarda bulundu.

Vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği pazar yerlerinde koronavirüs tedbirlerine mutlaka riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Akın, salgınla mücadele kapsamında önemli kararlar alarak uygulamaya koyduklarını anımsattı.