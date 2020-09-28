Kırşehir pazar yerinde "Kovid-19 tedbirleri" denetimi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, pazar yerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşların tedbirlere uymasını istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin denetimlerde bulundu.

Pazarcı esnafı ve alışveriş için gelen vatandaşların tedbirlere uymalarını isteyen Vali Akın, salgınla mücadelenin en etkili 3 kuralının maske, mesafe ve temizlik olduğunu hatırlattı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli kararlar alarak uygulamaya koyduklarını aktaran Akın, "Pazarlarda alınan tedbirlere mutlaka uyulması, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerekiyor. Bu hususlarda da vatandaşlarımıza hatırlatmalarda bulunuyoruz. Salgının yayılmasını önlemek adına herkesin bu kurallara uymasını, hassasiyet göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, polis ve zabıta ekipleri de yer aldı.