Son Dakika Haberleri: Kırşehir polisinden "Sporla yaşıyorum" projesi
Son Dakika Güncel Kırşehir polisinden 'Sporla yaşıyorum' projesi

Kırşehir polisinden "Sporla yaşıyorum" projesi

36 dakika önce

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sporla yaşıyorum" projesi kapsamında öğrencilere yönelik tekvando kursu başlattı.

Kırşehir polisinden

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sporla yaşıyorum" projesi kapsamında öğrencilere yönelik tekvando kursu başlattı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimleri ile kötü alışkanlıklardan uzak durmaları amacıyla proje hazırladı.

7-14 yaş grubu erkek ve kız öğrenciler için hazırlanan projede, çocukların topluma faydalı birey olarak yetişmeleri, bilgi ve becerilerinin arttırılması, kendine güven ve aidiyet duygusuyla fayda sağlayacak nesiller olmaları hedefleniyor.

"Sporla yaşıyorum" projesi kapsamında hazırlanan tekvando kursu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Cacabey Gençlik Merkezi'nde, eğitmenler refakatinde veriliyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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