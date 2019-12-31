Kırşehir polisinden yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir polisinden yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu 4 gözaltı - Son Dakika

Kırşehir polisinden yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu 4 gözaltı

6 saat önce

Kırşehir'de, polis yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu düzenledi.

Kırşehir polisinden yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu 4 gözaltı, System.String[]

Kırşehir'de, polis yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu düzenledi. Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Kuşdilli, Kayabaşı, Bağbaşı ve Çukurçayır mahallelerinde 7 bağ evine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, evlerin tuvalet ve banyolarında kaçak üretilmiş 104 litre şarap, 15 litre rakı, 11 litre viski, 6 litre votka, 45 litre etil alkol 450 mililitre anason aroması ile 65 boş şişe ele geçirdi. Operasyonda Z.T., B.A., B.G., ve T.T., gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:53 Kaynak: İHA
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