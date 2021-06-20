Kırşehir Pomem 26. Dönem Mezunlarını Verdi - Son Dakika

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 2021 Yılı 26. Dönem Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Törene Valimiz Sayın İbrahim Akın, Milletvekillerimiz Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kırşehir POMEM Müdürü Ortaç Şekeroğlu ile polis teşkilatı mensupları katıldı.

Törende konuşan Valimiz Sayın İbrahim Akın, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü olan Türk Polis Teşkilatı'na personel yetiştiren Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezimizden mezun olarak memleketimizin dört bir yanında hizmet verecek olan polislerimizin yemin ederek bu şerefli mesleğe adım atmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu, hizmet aşkıyla yanıp tutuşan genç nesillerimiz olduğu müddetçe hiçbir gücün huzurumuzu, birlik ve beraberliğimizi bozmaya cesaret edemeyeceğini belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Günümüzde nüfusun büyük bir kısmı kentlerde yaşamakta ve kent sorunları giderek daha karmaşık bir hale gelmektedir. Özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak suç türleri de giderek artmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizin jeopolitik olarak kritik bir konumda olması ve terörün yoğun olarak yaşandığı bir bölgede yer alması sebebiyle ülke olarak güvenlik konusuna daha fazla önem göstermek durumundayız. İşte, geçmişi kahramanlıklarla dolu olan Türk Polis Teşkilatımız da bir yandan kentlerde asayişi sağlarken diğer taraftan da ülkemizi bölmek, birlik ve beraberliğimize kast etmek isteyen terör unsurlarına karşı mücadelesini başarıyla sürdürmektedir. " dedi.

Konuşmasının devamında mezun olacak polis adaylarına hitap eden Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Bugün, sizler hayatınızdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyorsunuz. Toplumda saygınlığı ve kutsiyeti yüksek bir mesleği icra edeceksiniz. Her birinizin belirli kriterler dahilinde seçilerek geldiği bu kurumda teorik ve pratiğe dayalı zorlu bir eğitim süreci geçirdiniz. Hepinizi bu başarınızdan dolayı kutluyorum.

Üzerinde yaşadığımız vatan ile bağımsızlığımızın sembolü bayrağımız bizim en kıymetli varlıklarımızdır. Hepimizin yegane görevi atalarımızın emaneti olan bu ülkeyi canı pahasına korumak, birlik ve beraberliğimizi ilelebet muhafaza etmektir. Unutmayınız ki, canımızdan aziz bildiğimiz vatanımız bugün sizlere emanettir. Ülkemiz sizlerin doğruluğu, dürüstlüğü, özverili ve disiplinli çalışması ile ayakta kalacak; milletimiz verdiğiniz hizmetin kalitesi oranında huzura ve mutluluğa erişecektir. " sözlerine yer verdi.

Katılımcılara okul ve eğitimler hakkında bilgiler veren Kırşehir POMEM Müdürü Ortaç Şekeroğlu da konuşmasında, "Bugün gerçekleştirdiğimiz törenle mezun olacak 294 öğrencimiz Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, vatan ve bayrak sevgisiyle yoğrularak Türk Milletinin milli, manevi ve ahlaki değerlerini korumak için yetiştirildiler. Milletimizin huzuruna, birlik ve beraberliğine kast eden tüm saldırıları kahramanca önleyip vatanı, bayrağı ve toprağı için canını seve seve feda etmekten asla kaçınmayacaklardır. Bu şerefli mesleği seçerek çıktıkları bu kutlu yolda mezun olup göreve başladıktan sonra amaç ve ilkeleri çok çalışarak devletimiz ve milletimiz için görev yapmak olacaktır. Şeyh Edebalı'nın 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' öğüdü sizlerin temel şiarı olacaktır. Aziz milletimizin canı, malı, namusu artık sizlere emanettir. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna mücadele eden Polis Teşkilatımız mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecektir. " şeklinde konuştu.

2021 Yılı 26. Dönem birincisi Çağatay Durgun'un yaş kütüğüne plaka çakması, dereceye giren öğrencilere Sayın Valimiz ve Milletvekillerimiz tarafından diploma ve hediyelerinin verilmesi ile devam eden tören, polis adaylarının Yemin etmeleri ile sona erdi.